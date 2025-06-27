Maltepe'de Bir Binanın Balkonu Çöktü

Maltepe'de Bir Binanın Balkonu Çöktü
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Maltepe'de 9 katlı bir binanın 8. katındaki balkonda çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, chökme sonrası belediye ekipleri tedbir aldı.

Maltepe'de bir binanın 8. katındaki balkonda çökme meydana geldi.

Bağlarbaşı Mahallesi Alaçam Sokak'ta 9 katlı binanın 8. katındaki dairenin balkonu çöktü. Çökme nedeniyle kopan parçalar, alt katın balkonuna ve binanın bahçesine düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sokakta ve bina çevresinde önlem aldı.

Belediye ekipleri, çökme meydana gelen balkon ile alt kattaki dairenin balkonunu kullanıma kapattı.

Binanın tahliye edilip edilmeyeceğinin, belediye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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