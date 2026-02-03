Maltepe'de akran zorbalığı iddiasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı
Maltepe'de 17 yaşındaki E.G'nin darbedilip tehdit edilerek akran zorbalığına uğraması üzerine 5'i 18 yaşından küçük 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis çalışma başlattı.
Maltepe'de 17 yaşındaki çocuğun darbedilerek akran zorbalığına uğradığı iddiasına ilişkin 5'i 18 yaşından küçük 6 şüpheli gözaltına alındı.
Esenkent Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.G'nin bir grup tarafından darbedilip tehdit edilerek akran zorbalığına uğradığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y'yi (15) yakaladı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.