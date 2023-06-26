Maltepe'de polis ekiplerince 25 gün süren fiziki takip sonrası 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında litrelerce sahte alkol ve uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Maltepe'de 6 adrese eş zamanlı operasyon: Litrelerce sahte alkol ele geçirildi

Maltepe'de 6 adrese sahte alkol operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Maltepe'de polis ekiplerince 25 gün süren fiziki takip sonrası 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında litrelerce sahte alkol ve uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 6 ayrı adrese baskın düzenlerken 4 ayrı araçta incelemelerde bulundu. Operasyon sonrası bin 700 litre satışa hazır halde sahte alkol, 600 litre sahte alkol hammaddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve fişek, kök halinde 10 adet hint keneviri ve 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Alkol imalatında kullanılan laboratuvar maddelerinin ele geçirildiği baskında gözaltına alınan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.