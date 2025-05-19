Malta Cumhurbaşkanı Debono, Büyükelçi Şen'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti

Malta Cumhurbaşkanı Debono, Büyükelçi Şen'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti
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Malta Cumhurbaşkanı Myriam Spiteri Debono'nun, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen'in vefatından derin üzüntü duyduğu belirtildi.

Malta Cumhurbaşkanı Myriam Spiteri Debono'nun, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen'in vefatından derin üzüntü duyduğu belirtildi.

Bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle Ankara'da bu sabah 50 yaşında hayatını kaybeden Büyükelçi Şen için Malta devlet erkanından başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Malta Cumhurbaşkanlığının X hesabından Cumhurbaşkanı Debono ile Büyükelçi Şen'in yer aldığı fotoğraf eşliğinde yapılan paylaşımda, "Malta Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen'in vefatını derin üzüntüyle öğrenmiştir. Kendisi, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunan, kendini adamış ve özverili bir diplomattı." ifadeleri kullanıldı.

Malta Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Turizm Bakanı Ian Borg da X hesabından " Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen'in vefatından derin üzüntü duyuyorum. Diplomasiye ve ülkesine yaptığı hizmete olan bağlılığı saygıyla anılacaktır. Ailesine, meslektaşlarına, Valetta Büyükelçiliğine ve Türkiye halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

Büyükelçi Şen'in öz geçmişi

Ankara'da 12 Temmuz 1974'te dünyaya gelen Büyükelçi Şen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu, aynı yıl girdiği Dışişleri Bakanlığının farklı birimlerinde görev yaptı.

Bakanlığın merkez teşkilatında son olarak Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şen, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık makamında da çeşitli görevlerde bulundu.

Yurt dışında Türkiye'nin Bahreyn, Roma ve Washington Büyükelçiliklerinde çeşitli görevler üstlenen Şen, bir dönem de Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu olarak görev yaptı.

Erdeniz Şen, 9 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Valetta Büyükelçisi olarak atandı ve 23 Şubat 2023'te güven mektubunu dönemin Malta Cumhurbaşkanı George Vella'ya sunarak görevine başladı.

Deniz Şahinbaş Şen ile evli olan Valetta Büyükelçisi Şen, iki çocuk babasıydı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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