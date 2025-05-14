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Malta, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığını Devraldı

Malta, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığını Devraldı
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Malta, Lüksemburg'da düzenlenen toplantıda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığını 6 ay süreyle devraldı. Malta, bu sürede çocukların korunması ve ayrımcılıkla mücadele gibi konulara odaklanacağını açıkladı.

Malta, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığını 6 aylığına devraldı.

Avrupa Konseyine üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarının yıllık toplantısı, Lüksemburg'da düzenlendi.

Konsey'den yapılan açıklamaya göre, toplantı kapsamında Malta, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığını 6 aylığına Lüksemburg'dan devraldı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel, Bakanlar Komitesine hitabında, komite başkanlığı süresince ülkesinin yaptıklarını anlattı.

Malta Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Turizm Bakanı Ian Borg ise ülkesinin Bakanlar Komitesi başkanlığı boyunca çocukların korunması, ayrımcılıkla mücadele, Ukrayna'ya destek ve gençlerin güçlendirilmesi konularına odaklanacağını belirtti.

Konseyin bu yılki Dışişleri Bakanları toplantısının gündem maddeleri arasında Ukrayna'ya destek, çevre, demokrasi, dijitalleşme ve ayrımcılıkla mücadele gibi konu başlıklarının yer alacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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