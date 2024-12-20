Malkara'da Tır Kazası: Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı tır devrildi ve yangın çıkmasına sebep oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, sürücü hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaza yapan tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ö.T'nin kullandığı 34 KBY 527 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Malkara - Keşan yolu üzerinde devrildi.
Devrildikten sonra yanmaya başlayan tırı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ö.T. sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.