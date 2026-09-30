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Malkara'da operasyonda ruhsatsız silah ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu

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Malkara'da operasyonda ruhsatsız silah ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın K.K'nin evine düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. JASAT'ın da katıldığı operasyonda malzemelere el konulurken K.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıevhat Mahallesi'nde K.K'nin evinde silah ve uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin de katıldığı operasyonda evde yapılan aramada, 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 fişek, ruhsatsız kurusıkı tabanca ve av tüfeği bulundu.

Aramada ayrıca 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, K.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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