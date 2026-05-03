Mali ordusu hava saldırılarında 200'den fazla silahlı unsuru etkisiz hale getirdi

Mali ordusu, ülkede 25 Nisan'da başlayan eş zamanlı saldırıların ardından başlatılan operasyonlar kapsamında düzenlenen hava saldırılarında 200'den fazla silahlı unsurun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mali Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 1 Mayıs sabahı Mali Silahlı Kuvvetlerine (FAMa) ait hava unsurlarının, komşu ülkenin sınırını geçerek yeni saldırılar gerçekleştirmeye hazırlanan silahlı gruplara ait büyük bir konvoyu hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılar sonucunda 200'den fazla kişinin öldürüldüğü, ağır silahlarla donatılmış 4 aracın imha edildiği ve 60'tan fazla motosikletin yok edildiği ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı, operasyonlara katılan birliklerin kararlılık ve disiplinini takdir ettiğini belirterek, silahlı gruplara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Mali'deki eş zamanlı saldırılar

Mali'de, 25 Nisan sabahı Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlatmıştı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar ve çatışmalar başlamıştı.

Savunma Bakanı Sadio Camara'nın Kati'deki evine "bombalı intihar saldırısı" düzenlenmiş ve saldırıda yaralanan Camara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrinin tam kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusu'na bağlı paralı askerler ile Malili askerlerin varılan anlaşma uyarınca şehirden ayrıldığını kaydetmişti.

Mali ordusu, saldırıların ardından başlattığı süpürme operasyonu kapsamında, Koulikoro bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.