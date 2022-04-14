Yemen'in Ankara Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haberler

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Yemen'in Ankara Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Turiq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Turiq'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yemen'in Ankara Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yemen'in Ankara Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yemen'in Ankara Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

AA / Güncel

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