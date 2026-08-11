Mali ordusu San'daki saldırıyı püskürttü: 50+ militan etkisiz

Mali ordusu, ülkenin San kentindeki askeri üsse düzenlenen saldırının püskürtüldüğünü ve 50'den fazla silahlı örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mali Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 9 Ağustos'ta yerel saatle 05.30 sıralarında, El Kaide bağlantılı terör örgütü JNIM ile kuzeyde bağımsızlık talep eden Azavad Kurtuluş Cephesi'nin (FLA) silahlı üyelerinin San'daki 23. Piyade Alayının konuşlandığı askeri üsse saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda ağır makineli tüfekler, insansız hava araçları (İHA), mühimmat taşıyan İHA'lar ve iki zırhlı aracın kullanıldığı kaydedilen açıklamada, saldırganların askeri üssün dış duvarında gedik açtığı ifade edildi.

Açıklamada, Mali askerlerinin koordineli şekilde karşılık vermesi sonucu saldırının püskürtüldüğü, üsse giren bazı silahlı örgüt üyelerinin etkisiz hale getirildiği ve üssün kontrolünün yeniden sağlandığı aktarıldı.

İlk belirlemelere göre, 50'den fazla silahlı örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda örgüt üyesinin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, yaralıların büyük bölümünün geri çekilme sırasında beraberindeki örgüt üyelerince bölgeden götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, kaçan saldırganların bulunması amacıyla bölgede arama ve takip operasyonlarının sürdüğü vurgulandı.

Saldırıda ölen askerler oldu

Açıklamada, saldırıda Mali askerlerinden hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu belirtildi ancak sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Genelkurmay Başkanlığının hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dilediği açıklamada, Mali Silahlı Kuvvetlerinin ülke topraklarının güvenliğini sağlama ve halkı korumaya yönelik operasyonlarını sürdürme kararlılığını yineledi.

Kaynak: AA