Mali'de Silahlı Grupların Saldırılarında Savunma Bakanı Camara Öldürüldü

(ANKARA) - Mali Savunma Bakanı General Sadio Camara, silahlı muhalif gruplarca askeri hedeflere yönelik düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti.

Mali Hükümet sözcüsü Issa Ousmane Coulibaly, dün yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Camara'nın saldırganların başkent Bamako yakınlarındaki Kati'de bulunan konutunu hedef alması sonucu öldüğünü doğruladı.

Mali ordusu, önceki gün başkent ve ülkenin farklı bölgelerinde askeri noktalara yönelik eş zamanlı "kimliği belirsiz silahlı terörist gruplar" tarafından saldırılar düzenlendiğini duyurdu, bu gruplara yönelik operasyonların sürdüğünü ve durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığını bildirdi.

Yetkililer, ülke genelinde ordunun yüksek alarm seviyesinde harekete geçtiğini açıkladı. Mali'deki El Kaide bağlantılı Cemaat Nusret el-İslam vel Müslimin (JNIM) adlı örgüt ile Mali'nin kuzeyinde yaşayan ve özerklik talebiyle silahlı faaliyet yürüten etnik bir topluluk olan Tuareg kökenli silahlı gruplar, başkent çevresi ile kuzeydeki bazı bölgelerde düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Mali, 2012'den bu yana silahlı isyanlar, darbeler ve siyasi istikrarsızlıkla mücadele ediyor. Saldırıların, Mali'de 2020 ve 2021'deki darbelerin ardından iktidara gelen askeri yönetimin güvenliği sağlama kapasitesine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdığı belirtiliyor.

Mali'nin Kidal ve Kati başta olmak üzere bazı bölgelerinde operasyonların sürdüğü, Mopti bölgesinde ise kamu düzenini sağlamak amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Mali, son yıllarda hem cihatçı grupların hem de ayrılıkçı hareketlerin artan saldırılarıyla karşı karşıya kalırken, geniş kırsal alanlarda devlet otoritesinin sınırlı kaldığı biliniyor.

Mali'nin Nijer ve Burkina Faso ile birlikte Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) ayrılarak Sahel Devletleri İttifakı'nı kurdu. Batı medyasında yer alan değerlendirmelerde, Ukrayna savaşı öncesinde başkent Bamako'da güvenliğin büyük ölçüde Rus paralı askerleri tarafından sağlandığı belirtiliyor.

