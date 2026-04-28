Haberler

Mali'de Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Goita, eş zamanlı saldırıların ardından ilk kez kameralar karşısına çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mali'de 25 Nisan'da başlayan eş zamanlı saldırıların ardından Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita ilk kez görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Goita, başkent Bamako'daki Koulouba Sarayı'nda, Rusya'nın Mali Büyükelçisi Igor Gromyko'yu kabul etti.

Taraflar, mevcut durumu ve Bamako ile Moskova arasındaki iyi ortaklık ilişkilerini ele aldı.

Ülkede, Savunma Bakanı Sadio Camara'nın hayatını kaybettiği saldırı sırasında Goita'nın da aynı yerde bulunduğuna yönelik iddialar gündemi meşgul ediyordu.

Mali'deki eş zamanlı saldırılar

25 Nisan sabahı erken saatlerde Mali'de, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlatmıştı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar ve çatışmalar başlamıştı.

Savunma Bakanı Sadio Camara'nın, Kati'deki evine intihar bombalı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda yaralanan Camara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrinin tam kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusu'na bağlı paralı askerler ile Malili askerlerin varılan anlaşma uyarınca şehirden ayrıldığını kaydetmişti.

Mali ordusu, saldırıların ardından başlattığı süpürme operasyonu kapsamında, Koulikoro bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

