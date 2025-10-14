Malezya, Tayland ve Kamboçya Arasında Ateşkes Anlaşması Umut Ediyor

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes anlaşmasının ülkesinde 26-28 Ekim'de düzenlenecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesi sırasında imzalanmasını umduğunu söyledi.

Channel News Asia'nın haberine göre, Hasan, basına yaptığı açıklamada, Malezya ve ABD'nin Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes anlaşmasının imzalanmasını kolaylaştıracağına işaret etti.

Hasan, "ASEAN zirve sırasında, barış ve kalıcı bir ateşkes sağlamak için bu iki komşu ülke arasında Kuala Lumpur Anlaşması olarak bilinen bir bildirinin imzalanmasını umuyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 26 Ekim'de Malezya'yı ziyaret edeceğine dikkati çeken Hasan, Trump'ın ateşkes anlaşmasına tanıklık etmeyi "sabırsızlıkla beklediğini" aktardı.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.