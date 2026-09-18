Malezya Kralı, eski Başbakan Necip'in kalan cezasını ev hapsinde geçirmesine izin verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Malezya Kralı Sultan İbrahim İskender, yolsuzluk davasında 6 yıl hapse mahkum edilen eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın kalan cezasını ev hapsinde geçirmesine izin verdi.

Malezya Başbakanlığı Hukuk İşleri Bölümünden yapılan yazılı açıklamada, Kral Sultan İbrahim İskender'in Necip için "şartlı af" kararı verdiği belirtildi.

Karar gereği Necip'in mahkemeye 12 milyon dolar ödemesi durumunda 23 Ağustos 2028'e kadar sürecek hapis cezasının kalan kısmını evinde sürdürebileceği kaydedildi.

Açıklamada, Necip'in belirlenen koşullara uyması gerektiği, aksi takdirde af hakkının kaybedileceğine işaret edilirken, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Malezya tarihinin "hapis cezasına çarptırılan ilk eski başbakanı"

Malezya'nın en yüksek adli makamı Federal Mahkeme, Temmuz 2020'de Necip'i Malezya Kamu Kalkınma Fonu'nun (1MDB) yan kuruluşu SRC International'dan "zimmetine para geçirme", "görevi kötüye kullanma", "kara para aklama" ve "güveni kötüye kullanma" gibi 7 ayrı suçtan 12 yıl hapse mahkum etmişti.

Malezya Af Kurulu ise Şubat 2024'te Necip'in 12 yıl hapis cezasını 6 yıla düşürmüş ve para cezasında indirime gitmişti.

Necip, mahkumiyetinin Federal Mahkemece onanmasının ardından, Ağustos 2022'de Kajang Hapishanesi'nde cezasını çekmeye başladı ve "ülke tarihinin hapis cezasına çarptırılan ilk eski başbakanı" oldu.

Öte yandan, Necip Aralık 2025'te de 1MDB yolsuzluk skandalına ilişkin görülen davada, 4 ayrı "yetkiyi kötüye kullanma" ve 21 ayrı "kara para aklama" dosyasından suçlu bulunmuş ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB'den, 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA