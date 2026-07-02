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Malezya Başbakanı Enver'den "Müslüman karşıtlığı ve Filistin mücadelesinde tarafsız kalınamaz" açıklaması

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, dış politikada bağımsız ve tarafsız kalacaklarını ancak İslamofobi ve Filistin mücadelesi gibi temel hak konularında tarafsız olamayacaklarını açıkladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin dış politikada "bağımsız ve tarafsız" kalacağını ancak Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve Filistin mücadelesi konularında tarafsız kalamayacağını vurguladı.

Yerel Malay Mail gazetesinin haberine göre Başbakan Enver, başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen 39. Asya-Pasifik Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

"Malezya dış politikası bağımsız kalacak ve (bu politika) kararlılıkla bağımsız, proaktif ve tarafsız olacaktır." ifadelerini kullanan Enver, aynı zamanda, değerlerini, inançlarını ve çıkarlarını ilerletecek pozisyonlar almaktan, ilişkiler geliştirmekten ve girişimleri desteklemekten çekinmeyeceklerini kaydetti.

Enver, "Malezya, Filistin mücadelesi veya İslamofobiyle mücadele gibi temel hakları ilgilendiren konularda veya Çin ve ABD gibi güçlü ortaklar söz konusu olduğunda bile, ülke egemenliği dahil temel ulusal çıkarlarımız konusunda tarafsız kalamaz." diye konuştu.

Ülkesinin, anlaşmazlıkların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl çözümüne destek verdiğine işaret eden Enver, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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