Haberler

Malezya'dan Norveç'in deniz saldırı füzesinin ihracatını iptal etmesine tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Norveç'in Deniz Saldırı Füzesi (NSM) ihracatını iptal etmesini eleştirerek, bu kararın ulusal güvenlik gerekçesiyle alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Norveç'e duyulan güvenin zedeleneceğini ifade eden Enver, imzalanmış sözleşmelerin ciddi belgeler olduğunu vurguladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Norveç'in Malezya ordusuna satmayı planladığı Deniz Saldırı Füzesi'nin (NSM) ihracatını iptal etmesini eleştirdi.

Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile konuya ilişkin telefonda görüştüğünü bildirdi.

Malezya'nın 2018'den bu yana Norveçli Kongsberg şirketi tarafından üretilen NSM'ye dair yapılan sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini "titizlikle, sadakatle ve tereddütsüz" biçimde yerine getirdiğini vurgulayan Enver, "Norveç'in aynı iyi niyeti bize göstermek zorunda hissetmediği görülüyor." ifadesini kullandı.

Norveç'in söz konusu füze sisteminin ihracat lisansının iptalini, "ulusal güvenlik" gerekçesine dayandırdığı belirtilirken, Malezya Başbakanı Enver bunu "tek taraflı ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Başbakan Enver, kararın Avrupa savunma tedarikçilerine duyulan güveni daha da zedeleyeceğini kaydederek, "İmzalanmış sözleşmeler ciddi belgelerdir, gelişigüzel bir şekilde rafa kaldırılacak kağıt parçaları değil. Avrupalı savunma tedarikçileri sözleşmelerden cezasız biçimde cayma hakkını kendilerinde görüyorsa stratejik ortak olarak değerleri ortadan kalkar." değerlendirmesinde bulundu.

Enver, söz konusu gelişmenin, Malezya'nın savunma hazırlığını ciddi ölçüde sekteye uğratabileceği ve bölgesel güvenlik dengesini etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Diyarbakır merkezli 23 ilde dev narkotik operasyonu! 405 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'dan 23 ile uzanan dev operasyon! 405 kişi gözaltına alındı
Siirt'te eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Gözaltındaki ROk'un son paylaşımı! Üstünden 24 saat geçmeden alındı
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı

Tarihi başarıya gölge düştü! Tokatlı Emin için bakanlık harekete geçti