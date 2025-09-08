Malazgirt'te yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı törenle başladı.

İlçede yaklaşık 10 bin 600 öğrenci ders başı yaptı.

Şehit Muhammed Safitürk Ortaokulu'nda yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla program düzenlendi.

Sabah saatlerinde velileriyle okula gelen öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

Hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra sınıflara alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Tek, "Öğrencilerimizin daha donanımlı ve başarılı bireyler olarak yetişmeleri için tüm öğretmenlerimizle büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.