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Muş'ta firari hükümlü yakalandı

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Muş'un Malazgirt ilçesinde, 15 ayrı suçtan hakkında 11 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 15 ayrı suçtan hakkında 11 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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