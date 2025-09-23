Malavi'de Genel Seçim Sonuçları Protesto Ediliyor

Genel seçimlerin 16 Eylül'de düzenlendiği Malavi'de Devlet Başkanı Lazarus Chakwera'nın destekçileri eski lider Peter Mutharika'yı önde gösteren erken seçim sonuçlarını protesto etti.

Malavi'de devlet başkanı seçimini de kapsayan genel seçimlerin erken sonuçları, eski Devlet Başkanı Mutharika'nın önde olduğunu gösterdi.

Başkent Lilongwe'de erken sonuçları protesto eden Devlet Başkanı Chakwera'nın destekçileri, Malavi Seçim Komisyonu Başkanı Annabel Mtalimanja'yı kınadı.

Şehrin birçok caddesini trafiğe kapatan protestocular, "adalet yerini bulana kadar" gösterilere devam edeceklerini ifade etti.

İktidardaki Malavi Kongre Partisinin (MCP) Kamu Sekreteri Jessie Kabwila da partisinin "büyük usulsüzlükler" nedeniyle erken seçim sonuçlarını kabul etmeye hazır olmadığını söyledi.

Seçim Komisyonu Başkanı Mtalimanja sükunet çağrısında bulundu.

Malavi'de Chakwera ve eski liderler Mutharika ve Joyce Banda'nın da aralarında bulunduğu 17 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimlerini de kapsayan 16 Eylül genel seçimleriyle ayrıca 229 parlamento üyesi ve 509 yerel yönetim temsilcisi belirlenecek.

Bu yıl düzenlenen seçimlerde ilk kez, kazanana, oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerektiği anlamına gelen "yüzde 50+1" formatıyla karar verilecek.

Seçim Komisyonu, ülke anayasasına göre en geç yarın kesin sonuçları açıklayacak.

2019'daki seçimler iptal olmuştu

Peter Mutharika, 2014'teki seçimi kazanarak Malavi Devlet Başkanı olmuştu.

Mutharika, 2019'da yapılan devlet başkanı seçimini kazansa da Malavi Anayasa Mahkemesi 4 Şubat 2020'de, usulsüzlük yapıldığını gerekçe göstererek seçim sonuçlarını iptal etmişti.

Haziran 2020'de tekrarlanan seçimde Mutharika, Chakwera'ya karşı seçimi kaybetmiş ve 28 Haziran 2020 itibarıyla görevi devretmişti.