Malavi Cumhurbaşkanı Mutharika'dan Yeni Atamalar

Malavi Cumhurbaşkanı Arthur Peter Mutharika, göreve başlamasının ardından kabine ile bazı kurumlarda atamalar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada Mutharika'nın, Demokrasi İttifakı (AFORD) partisinden Enock Chihana'yı ikinci cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirdiği bildirildi.

Chihana'nın 16 Eylül'deki genel seçimlerde Mutharika'nın seçim ittifakı ortağı olduğu kaydedildi.

Maliye Bakanlığına Joseph Mwanamveka'nın, Dışişleri Bakanlığına George Chaponda'nın ve Devlet Bakanlığına Alfred Gangata'nın atandığı belirtilen açıklamada, Tümgeneral George Jafu'nun Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Richard Luhanga'nın Polis Teşkilatı Başkanı olarak görevlendirildiği ifade edildi.

Mutharika, 16 Eylül'deki seçimde oyların yüzde 56'sını alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

2014'teki yarışı kazanarak Malavi Cumhurbaşkanı seçilen Mutharika, 2019'daki seçimden de galip çıkmış ancak Anayasa Mahkemesi, usulsüzlük gerekçesiyle seçimi iptal etmişti.

Mutharika, Haziran 2020'de tekrarlanan seçimde Lazarus Chakwera'ya karşı mağlup olmuş ve 28 Haziran 2020 itibarıyla görevini devretmişti.