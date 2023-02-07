Malatyalı Depremzedenin 36 Saat Sonra Gelen İlk Yemeği Türlü ve Bir Somun Ekmek Oldu

Depremin vurduğu ve yardımların geciktiği Malatya’da yurttaşların, depremin üzerinden yaklaşık 36 saat sonra geçtikten sonraki ilk yemeği türlü ve bir somun ekmek oldu.

Depremin vurduğu ve yardımların geciktiği Malatya'da yurttaşların, depremin üzerinden yaklaşık 36 saat sonra geçtikten sonraki ilk yemeği türlü ve bir somun ekmek oldu.

Kahramanmaraş merkezli olarak dün saat 04.17 ve 13.24'teki iki büyük deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde yıkıcı etki yarattı. Malatya da depremden ağır biçimde etkilendi. Malatya'daki depremde 166 kişi öldü. Geride kalan yurttaşlar ise geceyi soğukta yardım bekleyerek gecikti. Yurttaşlar gıda, çadır ve battaniye yardımının zamanında ulaşmamasından şikayetçiydi.

Malatya Merkez Spor Salonu'na sığınan yurttaşların depremin üzerinden yaklaşık 36 saat geçtikten sonra yardım olarak ulaştırılan ilk yemeği türlü ve bir somun ekmek oldu. Yurttaşlar yemekten bir tabak alabilmek için 200 metreyi bulan kuyruğa girdi. Öte yandan Malatya'ya yardımlar da ulaşmaya başladı. Ancak köylere ise yeterli yardımın halen gitmediği öğrenildi.