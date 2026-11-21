Malatya Yeşilyurt'ta motosikletli 2 kişinin tabancayla ateş ettiği kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında motosikletli 2 kişi tabancayla bir kişiye ateş açtı. Yaralanan kişi ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde motosikletli 2 kişinin tabancayla ateş açtığı Batuhan K., yaralandı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Aşağıbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan K., bölgedeki bir parkta sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Batuhan K. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Batuhan K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan 2 şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.