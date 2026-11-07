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Malatya Yazıhan'da silahlı kavgada 42 yaşındaki kişi öldü, şüpheli gözaltında

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Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Gayret Mahallesi'nde 42 yaşındaki kişi ile E.G. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve kişi hayatını kaybetti. Polis, tabancaya el koyup E.G'yi gözaltına aldı; ceset Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Gayret Mahallesi'nde, Eser Kaya (42) ile E.G. arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kaya'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Polis ekipleri, E.G'yi yakalayarak gözaltına aldı, olayda kullanılan tabancaya el koydu.

Kaynak: AA
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