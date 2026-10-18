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Malatya Yazıhan'da araçlar çarpıştı, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Malatya Yazıhan'da araçlar çarpıştı, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya-Sivas yolu Yazıhan Kavşağı mevkisinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 44 AP 019 plakalı minibüs ile K.İ. yönetimindeki 44 AHZ 410 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler M.D. ve K.İ. ile birlikte minibüste yolcu olan T.D. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü K.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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