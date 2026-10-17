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Malatya ve Siirt'te bahis soruşturmasında 3 zanlı tutuklandı

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Malatya ve Siirt'te 14 Ekim'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İncelemeye alınan hesaplarda 165 milyon TL para hareketi tespit edilirken, adreslerde 12 dijital materyal ele geçirildi.

MALATYA ve Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerinin hesaplarında 165 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipli çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesaplarını başkalarına kullandırdığı belirlenen 6 şüpheli tespit edildi. İncelemeye alınan hesaplarda toplam 165 milyon TL tutarında para hareketi olduğu saptandı. Delillerin toplanmasının ardından ekipler, 14 Ekim'de Malatya ve Siirt'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru teşkil eden 12 dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen ve isimleri açıklanmayan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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