Malatya'da polis ve jandarma kan bağışında bulundu

Malatya'da, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü münasebetiyle jandarma ve emniyet personellerince Türk Kızılay'a, "177. Yılda 177 Ünite Kan" sloganıyla kan bağışında bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "177. Yılda 177 Ünite Kan" sloganıyla emniyet müdürlüğünün bahçesinde Türk Kızılay tarafından kurulan stantta emniyet ve jandarma personelleri kan bağışında bulundu.

Standa giden İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ile Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı da kan bağışında bulundu.