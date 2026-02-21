Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem / Haber eklendi

Haberler

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, sabah saat 06.43'te yerin 9,39 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kısa süreli tedirginliğe yol açan sarsıntıda ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 06.43'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9,39 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD tarafından yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
