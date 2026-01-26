Haberler

Doğanşehir kar yağışı sonrası beyaza büründü

Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde ortaya çıkan kar manzarası dronla görüntülendi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde önceki gün etkili olan kar nedeniyle evlerin çatıları ve ağaçlar beyazla kaplandı.

Kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

