Malatya haberleri: Malatya'daki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı Güncel Haberler Malatya gündem haberi: Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Hidayet Mahallesi Taştepe Caddesi'nde E.K. ile Ü A. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan Ü.A. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüpheli E.K'yi suç aletiyle yakaladı. Güncel Kaynak: AA / Kadir Aydın Malatya Güncel Haberler

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