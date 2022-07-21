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Malatya haberleri... Malatya'da kayısı hırsızlığı şüphelisi yakalandı

AA - Kadir Aydın - Güncel
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Malatya haberleri... Malatya'da kayısı hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Malatya haberi... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurutulması için bırakılan kayısıları çalmaya çalışan zanlı yakalandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurutulması için bırakılan kayısıları çalmaya çalışan zanlı yakalandı.

Jandarma ekipleri, Suçatı Mahallesinde sergende kurutulması için tarlaya bırakılan kayısıları çalmaya çalışan bir kişiyi tespit etti. Ekiplerce yakalanan E.B. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri E.B 'yi gözaltına alırken Çalınan kayısılar sahibine teslim edildi.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir Jandarma Malatya Güncel Haberler

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