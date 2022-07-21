Malatya haberleri... Malatya'da kayısı hırsızlığı şüphelisi yakalandı
AA - Kadir Aydın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Malatya haberi... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurutulması için bırakılan kayısıları çalmaya çalışan zanlı yakalandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurutulması için bırakılan kayısıları çalmaya çalışan zanlı yakalandı.
Jandarma ekipleri, Suçatı Mahallesinde sergende kurutulması için tarlaya bırakılan kayısıları çalmaya çalışan bir kişiyi tespit etti. Ekiplerce yakalanan E.B. gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri E.B 'yi gözaltına alırken Çalınan kayısılar sahibine teslim edildi.
AA / Kadir Aydın - Güncel