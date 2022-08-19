Son dakika haberi: Çıkan yangında 150 dönüm ormanlık alan zarar gördü Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Yalınca Mahallesi'ndeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İl Orman Müdürlüğü, Doğanyol Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Yol Altyapı Dairesi Başkanlığı ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 150 dönüm alan zarar gördü. Güncel Kaynak: AA / Orhan Yoldaş Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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