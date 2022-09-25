Tır ile hafif ticari araç çarpıştı! Korkunç kazada 5 kişi öldü

Malatya'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Malatya'da sürücüleri öğrenilemeyen tır ile hafif ticari araç Muratlı Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede araçta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanın 1 kişi ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.