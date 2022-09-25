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Tır ile hafif ticari araç çarpıştı! Korkunç kazada 5 kişi öldü

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Tır ile hafif ticari araç çarpıştı! Korkunç kazada 5 kişi öldü

Malatya'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Malatya'da sürücüleri öğrenilemeyen tır ile hafif ticari araç Muratlı Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Malatya haber... Malatya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede araçta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanın 1 kişi ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Malatya haber... Malatya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger Malatya 3. Sayfa Güncel Haberler

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