Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Olay yerinden genel görüntü Malatya'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı MALATYA - Malatya'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden genel görüntü Malatya'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
MALATYA - Malatya'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Soykan Meydanı'ndaki parkta, alkollü oldukları iddia edilen M.K. (54) ile İ.D. (48) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. bıçakla arkadaşı M.K'yi bıçakla yaraladı.
Ağır yaralanan M.K. ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Şüpheli, olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.