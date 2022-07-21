Malatya haber: Malatya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti Malatya bölgesinden gelen habere göre Malatya'nın Darende ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Malatya'nın Darende ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Hamza Başıbüyük (47) idaresindeki 45 E 1696 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Akçatoprak Mahallesi yol ayrımında Hamit Çetin'in (78) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. AA / Ayhan İşcen - Güncel Darende Malatya Güncel Haberler

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