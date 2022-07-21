Malatya haber: Malatya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
AA - Ayhan İşcen - Güncel
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Malatya bölgesinden gelen habere göre Malatya'nın Darende ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hamza Başıbüyük (47) idaresindeki 45 E 1696 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Akçatoprak Mahallesi yol ayrımında Hamit Çetin'in (78) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti.
AA / Ayhan İşcen - Güncel