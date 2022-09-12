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Malatya gündem haberleri | Malatya'da okul servisleri denetlendi

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Malatya gündem haberleri | Malatya'da okul servisleri denetlendi

Malatya gelişmesine göre Malatya'da jandarma trafik timleri yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul servis araçlarını denetledi.

Malatya'da jandarma trafik timleri yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul servis araçlarını denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla okul servisleri İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince denetlendi.

Jandarma trafik timleri, okul servis araçlarının, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygun olup olmadığı kontrol etti.

Okul ve çevresindeki fiziki tedbirleri de kontrol eden ekipler okullarına kavuşan öğrencilere şeker ve kolonya ikram etti.

Okullarda öğrencileri ziyaret eden jandarma ekipleri, öğrencilere servis araçlarına binme ve inme, araç içerisinde emniyet kemeri kullanma ile yaya ve okul geçitlerinin kullanımı konularında bilgiler verdi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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