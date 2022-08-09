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Malatya gündem haberi... Doğanşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

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Malatya gündem haberi... Doğanşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

Malatya gelişmesine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Hükümet Konağı önünde pişirilen aşureyi vatandaşlara sundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 1500 kişilik aşure kısa sürede tükendi.

Kaymakam Mehmet Kılıç, aşurenin paylaşma, dayanışma, birliktelik ve sevgiyi ifade ettiğini, bolluk ve bereketi simgelediğini aktardı.

Programa Doğanşehir Belediye Başkan Vekili Nafız Aktan, protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Mehmet Kılıç Doğanşehir Hükümet Malatya Güncel Haberler

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