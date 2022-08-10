Malatya gündem haberi: Doğanşehir'de jandarma ekiplerinden denetim Malatya gündem haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, orman yangın ve boğulma olaylarına karşı denetim gerçekleştirdi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, orman yangın ve boğulma olaylarına karşı denetim gerçekleştirdi. Doğanşehir ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerde vatandaşları, yangın konusunda daha dikkatli olmaları için ikaz ederek, ormanlık alanda ateş yakılmaması uyarısında bulundu. Ekipler ayrıca Sürgü Baraj göleti çevresinde devriye görevi gerçekleştirerek, vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyardı. Güncel AA / Kadir Aydın Doğanşehir Jandarma Malatya Güncel Haberler

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