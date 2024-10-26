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Malatya Fuarında Korsanla Mücadele Standı Açıldı

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10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nda Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan korsanla mücadele standında, korsan ürünlerin zararları ve telif hakları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarında, İl Emniyet Müdürlüğünce korsanla mücadele standı açıldı.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanında yazarlarla okurları buluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü ise fuarda korsanla mücadele standı açtı.

Fuarda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğünce "Fikir Marka Değerimiz Korsanla Mücadele Görevimiz" sloganıyla stant kuruldu.

Standa gelen ziyaretçilere dağıtılan broşürde, "hayal gücü kopyalanamaz" ifadelerine yer verilerek, korsan kitabın nasıl ayırt edilmesi gerektiği, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile telif hakkının ne olduğuyla ilgili bilgi yer aldı.

Korsan, sahte ve taklit ürünlerin insan sağlığına, ülke ekonomisine ve gelişmesine verdiği zararlar standı ziyaret edenlere anlatıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel

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