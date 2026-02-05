Haberler

Malatya Eğitim Vakfı'nın 40'ıncı yılına özel onur gecesi düzenlendi

Güncelleme:
Malatya Eğitim Vakfı'nın 40. yılı nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen onur gecesinde vakfın faaliyetleri anlatıldı ve geçmişten günümüze hizmet eden mezunlar vurgulandı.

Malatya Eğitim Vakfı (MEV)'in 40'ıncı yılı nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde onur gecesi düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan gecede, vakfın faaliyetlerini anlatan barkovizyon gösterisi yapıldı. Programa onur konuğu olarak Muğla Valisi İdris Akbıyık, MEV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Necati Tecdelioğlu ve davetliler katıldı. Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Arkeolog ve Akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık, Malatya'nın tarihini anlatan bir sunum yaptı.

'MEZUN ETTİĞİMİZ HER GENCİMİZ BU TOPRAKLARA HİZMET VERİYOR'

Programda konuşan MEV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Necati Tecdelioğlu, "Mezun ettiğimiz her gencimiz bugün Türkiye'nin dört bir yanında bu topraklara hizmet veriyor. Onların başarısı bizim en büyük gurur nişanımızdır" dedi.

'BEN DE MALATYA EĞİTİM VAKFI'NDAN BURS ALDIM'

Onur konuğu olarak etkinliğe katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Ben 1986 yılında üniversiteye başladım. Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi'ne başladığımda bu vakıf yeni kurulmuştu. Ben de o zaman Malatya Eğitim Vakfı'ndan burs aldım" şeklinde konuştu.

500

