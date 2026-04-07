Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde ağır hasar gören binaların yıkım işlemleri sürüyor. Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından, ağır hasarlı yapılar yıkılmakta ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılmaktadır.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

İlçede ağır hasarlı raporu verilen ancak mülkiyet sahiplerinin yürütmeyi durdurma talebiyle yargıya taşıdığı binalarla ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ağır hasarlı 6 katlı bina iş makinesiyle yıkılırken, enkaz kamyonlarla belirlenen alanlara taşındı.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, yargı süreci sona eren tüm yapıların planlanan takvim dahilinde Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yıkılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Oktay Demirci
