Malatya'da Deprem Şehitliği'ne Kurban Bayramı ziyareti

Malatya'da Deprem Şehitliği'ne Kurban Bayramı ziyareti
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MALATYA'da Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

MALATYA'da Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Şehir Mezarlığı'nda yapılan Deprem Şehitliği'ne gelen depremzedeler, kaybettikleri yakınlarının kabri başında duygu dolu anlar yaşadı.

Kurban Bayramı namazını idrak etmek için sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, kılınan namaz sonrası mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu. Malatya Şehir Mezarlığı'nda 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için yaptırılan Deprem Şehitliği'ne gelen depremzedeler kaybettikleri yakınlarının kabri başında gözyaşı dökerek, Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Yakınlarını kaybeden aileler, yaşanan depremlerin bir daha yaşanmamasını ümit ederken, yaşamını kaybeden tüm vatandaşlara rahmet diledi.İlk depremde oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden Halil Akkuş, hüzünlü bir bayram daha geçirdiklerini ifade etti.Depremde yakınlarını kaybeden Ramazan Kocaman ise Büyük bir afetti. Allah bir daha yaşatmasın. Malatya ve etkilenen illerde birçok yıkım oldu. Ama devletimiz çok şükür toparlama sürecinde. Allah herkesten razı olsun. Bizler her bayram sabahı depremde kaybettiğimiz yakınlarımızı ziyarete geliyor ve ilk onlarla bayramlaşıyoruz. Hep bir yanımız eksik olduğu için bayramlar bizim için buruk geçiyor dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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