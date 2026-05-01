Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin dün gerçekleştirdiği operasyonda 1 kilo 688 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 79 sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirilmiş, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine yeni tehdit

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Athena Gökhan'dan Galatasaray'ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref

Galatasaray taraftarının küfürlü bestesine yaptığı yorum olay oldu