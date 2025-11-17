Malatya'daki Trambüslere Erişilebilirlik Belgesi Verildi

Malatya'da toplu ulaşım sağlayan trambüslere "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte toplu ulaşımı sağlayan trambüslerin durak, binalar ve açık alanlarında yapılan incelemede "Erişilebilirlik Belgesi"nin şartlarını karşıladığı belirlendi.

Bu kapsamda Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından imzalanan belge, MOTAŞ yetkililerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Kayış, trambüslerin emniyet kemeri, sesli anons sistemi ve engelli butonları gibi kriterleri karşılayarak belgeli almaya hak kazandığını belirtti.