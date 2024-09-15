Malatya'daki Silahlı Kavga Davasında 1 Zanlı Tutuklandı
Malatya'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 4 zanlıdan 1’i tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Malatya'da silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi'nde 12 Eylül'de aralarında ticari anlaşmazlık bulunan taraflar arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu taraf olmayan 2 kişi yaralanmış, olayın ardından kaçan 4 şüpheli yakalanmıştı.