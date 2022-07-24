Malatya'daki kayısı festivalinde atlı cirit gösterisi sunuldu Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında atlı cirit gösterisi yapıldı. Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında atlı cirit gösterisi yapıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıhan Atlı Spor Kulübü tarafından kayısı festivaline özel gösteri gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nın yanındaki alanda yapılan cirit gösterisinde, atlı cirit takımlarının oyunları izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Sporcular alkışlandı. Öte yandan festival kapsamında Kernek Meydan'ında gerçekleştirilen konserde sahneye çıkan engelli sanatçılar birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Festival bu akşam düzenlenecek Eypio ve Serdar Ortaç konseriyle sona erecek. AA / Volkan Kaşik - Güncel Malatya Valiliği Atlı Spor Kulübü Yazıhan Malatya Güncel Haberler

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