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Malatya'daki depremzede enkazdan sağ çıktı, kendisini kurtaranları tek tek kucakladı

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Malatya'daki depremzede enkazdan sağ çıktı, kendisini kurtaranları tek tek kucakladı

Malatya'daki enkazdan sağ çıkarılan ve isminin Mehmet olduğu öğrenilen depremzede, kendisini kurtaran özel harekat polislerini ve arama kurtarma personelini tek tek kucaklayarak teşekkür etti.

Malatya'daki enkazdan sağ çıkarılan ve isminin Mehmet olduğu öğrenilen depremzede, kendisini kurtaran özel harekat polislerini ve arama kurtarma personelini tek tek kucaklayarak teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özel harekat polisleri ve arama kurtarma ekiplerince Malatya'da gerçekleştirilen çalışmalarda, bir kişi enkazdan sağ kurtarıldı.

Kendisini çıkaran ekibe teşekkürünü sarılarak gösteren depremzede, daha sonra sağlık kontrolü için ambulansa alındı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Malatya Güncel Haberler

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