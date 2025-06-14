Malatya'daki 800 Yıllık Menengiç Ağacı Koruma Altına Alınmayı Bekliyor

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Malatya'nın Arapgir ilçesinde yer alan 800 yıllık Menengiç ağacı, zamana direnerek ayakta kalmaya devam ediyor. Yerel halk, ağacın kültürel miras olarak tescillenmesini ve korunmasını talep ediyor.

Malatya'da 800 yıllık "Menengiç ağacı" zamana direniyor

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde yer alan ve yaklaşık 800 yıllık olduğu belirtilen Menengiç ağacı, zamana direnerek ayakta kalmayı sürdürüyor. Tarihi, doğası ve kültürel dokusuyla dikkat çeken ilçede bulunan asırlık ağacın koruma altına alınıp kültürel miras olarak tescillenmesi isteniyor.

Arapgir'in Onar Mahallesi'nde bulunan ve bölge halkı tarafından "ant ağaç" olarak da bilinen Menengiç ağacının, hem tarihi hem de doğal değeriyle bölge turizmine katkı sunduğu ifade ediliyor. Tescil sürecinin başlatıldığı belirtilirken, ağacın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Onar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Tanrıvermiş, ağacın korunması için çeşitli girişimlerde bulunduklarını belirtti. Tanrıvermiş, "Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde ağacın büyük oranda işlevini yitirdiği tespit edildi. Ancak bu ağaç sadece bir bitki değil, aynı zamanda geçmişimizin tanığı. Bu nedenle 'ant ağaç' olarak tescillenmesini istiyoruz" diye konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Güncel
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