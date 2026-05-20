İletişim Başkanı Duran'dan Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğünü ve an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çok şükür an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çok şükür an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. Rabbim, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz
