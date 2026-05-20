Malatya'da Deprem... Gaziantep Valisi Çeber: "İlimizde de Hissedilen Depremde Herhangi Olumsuz Bir Durum Bulunmuyor"

Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de hissedildi. Vali Kemal Çeber, saha taramalarında olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.

(GAZİANTEP) - Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin Gaziantep'te de hissedildiğini belirterek, "Şu an itibarıyla ilgili kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İncelemeler dikkatle devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Malatya'da saat 09.00'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AFAD verilerine göre, bugün saat 09.00'da Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 5,6 büyüklüğünde, ilimizde de hissedilen bir deprem meydana gelmiştir. Şu an itibarıyla ilgili kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İncelemeler dikkatle devam etmektedir. Başta Malatya olmak üzere depremi hisseden tüm çevre illerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: ANKA
