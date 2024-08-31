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Malatya'da yük treni tarım aracına çarptı: Anne ve 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin tarım aracına çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve Acar ailesinin yakınları katıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin tarım aracına çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Ağılyazı Mahallesi mevkisinde dün Malatya'dan Elazığ istikametine giden yük treninin raylardan geçen ve "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu ölen Leyla Acar ile çocukları Esma ve Muaz için Hanımınçiftliği Gasilhanesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeler, namazın ardından Hanımçifliği Mezarlığı'nda defnedildi.

Kazada yaralanan baba Orhan Acar ise bir aracın içerisinde eşi ve çocuklarının son yolculuğuna uğurlanmasını gözyaşlarıyla izledi.

Cenaze namazına Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ile Acar ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Dün, Malatya'dan Elazığ istikametine giden yük treninin Ağılyazı Mahallesi mevkisinde çarptığı tarım aracındaki anne Leyla Acar ile çocukları Esma ve Muaz hayatını kaybederken, baba Orhan Acar yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İlhan Geçit Battalgazi Yeşilyurt malatya Yaşam Güncel Haberler

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